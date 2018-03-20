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Filiz Aktaş cinayeti davasında iyi hal indirimi kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde boşandığı bir çocuk annesi Filiz Aktaş'ı (25) öldüren Hayri Özel'e (55) verilen ceza, Yargıtay tarafından iki kez bozuldu.

Filiz Aktaş cinayeti davasında iyi hal indirimi kalktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde boşandığı bir çocuk annesi Filiz Aktaş'ı (25) öldüren Hayri Özel'e (55) verilen ceza, Yargıtay tarafından iki kez bozuldu. Daha önceki kararlarında 'iyi hal' indirimi uygulayan yerel mahkeme, sonunda Yargıtay'ın kararına uydu, Hayri Özel'in cezası 20 yıldan 24 yıla çıktı.
Olay, 6 Ekim 2011 tarihinde, İzmir- Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Menemen'in Emiralem Mahallesi'nde oturan Filiz Aktaş, muhasebe biriminde çalıştığı Koyundere'deki tekstil atölyesine gitmek üzere sabah evden çıktı. Aktaş, karayolu üzerindeki Menemen yaya üstgeçidi önüne geldiğinde, 4 yıl evli kalıp 2010 yılı Mayıs ayında boşandığı Hayri Özel önünü kesti. Afyonkarahisar'da, 1992 yılında Peyami Yıldırım'ı öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden 2002 yılında Şartla Salıverme Yasası ile çıkan Özel, genç kadını tabancayla vurarak öldürdü.
Kaçmak isteyen Hayri Özel, peşine düşen polisle de çatışmaya girdi. Olayda polis memuru Mustafa Gönen Yılmaz (47), ayağından yaralandı. Vurularak yaralı yakalanan Özel'in üzerinden 2 tabanca, 9 dolu şarjör, susturucu ve sahte nüfus cüzdanı çıktı.
Tedavisinin ardından tutuklanan Hayri Özel hakkında, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Filiz Aktaş'ı tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, polis memuru Mustafa Gönenç Yılmaz'ı yaralama, resmi belgede sahtecilik, dört polis memuruna karşı görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silahla ateş etme suçlarından da 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Hayri Özel'e eski eşini öldürdüğü için önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ancak, öldürdüğü Filiz Aktaş'ın, olaydan 1.5 yıl önce çocuğuna karşı kötü muamelede bulunduğu iddiasını haksız tahrik kabul edip, duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak, Özel'in cezasını 20 yıl hapse indirdi. Özel, ayrıca polis memurunu yaralamaktan ve diğer suçlardan da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY 'HAKSIZ TAHRİK'İ KABUL ETMEDİ
Filiz Aktaş'ın ailesinin temyiz başvurusunda bulunduğu Yargıtay, cinayetten 1.5 yıl önce yaşandığı öne sürülen dayak olayının, 'haksız tahrik' sayılamayacağını belirtip, kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapan Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Filiz Aktaş ve ailesinin 1.5 yıl önceki dayak olayından dolayı para cezası alıp hükmün ertelenmesinin geri bırakılmasını bir kez daha 'haksız tahrik' saydı ve ilk kararında direndi, sanık Hayri Özel'e yine aynı cezayı verdi.
YARGITAY İKİNCİ KEZ BOZDU
Filiz Aktaş'ın ailesinin itirazı üzerine Yargıtay, dosyayı ikinci kez inceledi. Yüksek mahkeme bu kez de dosyayı, kadın cinayeti olmasından dolayı başka bir gerekçeyle bozdu. Öldürülen Filiz Aktaş'ın eski eşinin kurbanı olmasından dolayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olup olmayacağına dair görüşünün alınması gerektiği belirtilerek karar bozuldu.
İNDİRİM KALKTI, CEZA ARTTI
Dosya, Yargıtay ile yerel mahkeme arasında iki kez gidip gelirken, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bu kez Hayri Özel'e, 'iyi hal indirimi' uygulamadan ceza verdi. Böylelikle Hayri Özel'in daha önceki iki karardaki 20 yıllık hapis cezası, 24 yıla çıktı.

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Filiz Aktaş cinayeti davasında iyi hal indirimi kalktı

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