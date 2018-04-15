Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

İzmir'de iki çocuk annesi Berrin Aşık, babası olarak bildiği Mehmet Acül'ün gerçek babası olmadığını öğrenince annesinin birlikte olduğu iş adamı Halim Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. Mahkeme, duruşmalara gelmeyen adamın polis zoruyla kan ve doku örneği vermesine hükmetti.

İKİNCİ KARAR ÇIKTI



Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre,, mahkeme kararına rağmen kan örneğini vermeyip DNA testinden kaçan Bükcüoğlu için mahkeme ikinci kez yakalama kararı çıkarttı. Bükcüoğlu'nun gerçek babası olduğundan emin olduğunu belirten Berrin Aşık, "En büyük hayalim 17 Haziran'daki Babalar Günü gelmeden iddiamı kanıtlayıp babama kavuşmak" dedi.

'BİR YAKINIM' DEMİŞ



Konak ilçesinde yaşayan ve yıllarca babası bildiği Mehmet Acül'ün aslında öz babası olmadığını öğrenen 47 yaşındaki Berrin Aşık, gerçek babasının yıllarca annesinin 'bir yakınım' diye tanıtarak birlikte olduğu, iş adamı Halim Bükcüoğlu olduğunu öğrendi. Aşık, Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. 19 yıl önce kanserden ölen Mehmet Acül'ün mezarını açtırıp DNA testi ile öz babası olmadığını kanıtlayan ve Acül'ün nüfus kaydından düşen Aşık, sonrasında avukatı Varol Turbay aracılığıyla Bükcüoğlu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için hem babalık davası hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul'da oturan Bükcüoğlu, mahkeme kararına rağmen DNA testine gitmedi.