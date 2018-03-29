Film sahnesi değil gerçek

Muğla Bodrum’da düz yolda normal süratte seyir halinde olan bir otomobil herkesin şaşkın bakışları arasında önce yoldan çıktı, daha sonra yol kenarındaki dükkana girdi.
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen ilginç kazada 48 BU 283 plakalı otomobil normal olarak yolunda seyrederken bir anda yoldan çıkıp kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürümekte olan şahsı sıyırıp yolun sağındaki dükkana dalan otomobil dükkanın vitrin camlarını kırıp duvara tosladıktan sonra duruyor. Akla gelmeyecek kaza gören herkesi şaşırtırken kazada araçta ve dükkanda maddi hasar oluştu.
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