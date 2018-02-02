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Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 07:51 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de önceki gün çalıştıkları fırında yedikleri tavuktan zehirlenerek ölen 4 işçiden geriye hikayeleri kaldı. İşçilerden 24 yaşındaki Adem Porsuk'un filmlerde oynamak için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Adem Porsuk'un (24) mankenlik ajansına yazıldığı, filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a geldiği ve adresinin belli olması için fırında çalıştığı ortaya çıktı.

Ağabey, kendisi gibi zehirlenerek ölen kardeşi Oktay Porsuk'la (17) birlikte 20 gün önce ekmek parası kazanmak için Bitlis'ten İstanbul'a gelmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Porsuk kardeşler, Suriyeli Agıl Reşit ve soyadı belirsiz Pakistanlı Hikmet adlı işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Porsuk kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bitlis'e gönderildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olay sonrası fırının sahipleri R.Y. ve O.T. gözaltına alınmış, ardından sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Rize'de çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı
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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin.bu kürt gençleri şehirli yaşıtlarına çok özeniyor.internetin marifetleri tabi.oturun evinizde ne kendinizi ne bizi rahatsız etmeyin şehirlerimizde
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