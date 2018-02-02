Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Adem Porsuk'un (24) mankenlik ajansına yazıldığı, filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a geldiği ve adresinin belli olması için fırında çalıştığı ortaya çıktı.
Ağabey, kendisi gibi zehirlenerek ölen kardeşi Oktay Porsuk'la (17) birlikte 20 gün önce ekmek parası kazanmak için Bitlis'ten İstanbul'a gelmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Porsuk kardeşler, Suriyeli Agıl Reşit ve soyadı belirsiz Pakistanlı Hikmet adlı işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Porsuk kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bitlis'e gönderildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Olay sonrası fırının sahipleri R.Y. ve O.T. gözaltına alınmış, ardından sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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