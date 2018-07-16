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Final maçına yasa dışı bahis oynayanlar, ATM başında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği 2018 Dünya Kupası final maçı sırasında yasa dışı bahis oynadığı iddia edilen 7 kişi, 'Son Dakika' adlı operasyon ile ATM başında gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği 2018 Dünya Kupası final maçı sırasında yasa dışı bahis oynadığı iddia edilen 7 kişi, 'Son Dakika' adlı operasyon ile ATM başında gözaltına alındı. Yasa dışı bahis suçundan banka hesaplarına el konulması nedeniyle 'cebe havale' yöntemini kullanarak bahis yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği final maçı öncesinde kent merkezindeki 9 ATM'ye gelenleri izlemeye aldı. 'Son Dakika' adı verilen operasyonla, final maçı sırasında yasa dışı bahis oynayıp, elde ettiği parayı 'QR kod' yöntemiyle çekmek isteyen 7 kişi suçüstü yakalandı. Aramada, üzerlerinden 23 bin 115 TL para ile 10 cep telefonu çıkan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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