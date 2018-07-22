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Fındık bahçesine uçan traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, fındık bahçesine uçan traktörün altında kalan sürücü Arif Çakır (24) yaşamını yitirdi.

Fındık bahçesine uçan traktörün sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, fındık bahçesine uçan traktörün altında kalan sürücü Arif Çakır (24) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Beyköy beldesi Çınardüzü köyünde meydana geldi. Bahçesine gitmek için yola çıkan Arif Çakır yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp fındık bahçesine uçtu. Traktörün altında kalan Arif Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Fındık bahçesine uçan traktörün sürücüsü öldüFındık bahçesine uçan traktörün sürücüsü öldü

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