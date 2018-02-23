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Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı kamyonette fındık çuvallarının içinde 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı kamyonette fındık çuvallarının içinde 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy İlçesi'nde yaptığı yol kontrollerinde durdurdukları Artvin'den Bursa'ya gittiğini tespit ettiği ve şüphe üzerine durdurduğu 25 plakalı kamyonette arama yaptı. Aramada, kaymyonetin arkasında bulunan fındık çuvallarının içine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildiFındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

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