Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü, 6 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçenin Şemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Muammer Üstün yönetimindeki 59 UU 993 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yapan kamyonet kasasından savrulan yaralılara, vatandaşların da yardımıyla ilk müdahalede bulundu. Devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün'ün (16) öldüğü tespit edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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