Finike’de bir kadın boğuldu, diğeri yoğun bakımda

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde denizde yüzen Durkadın Aynur Dumlupınar (79) boğulurken, Perihan Koloğlu (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Finike Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında denize giren Durkadın Aynur Dumlupınar ve Perihan Koloğlu, suda çırpınmaya başladı. Kadınların çırpındığını ve suya batıp çıktığını görenler yardıma koştu. Kıyıya çıkarılan iki kadına olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti. Durkadın Aynur Dumlupınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Perihan Koloğlu ise Kumluca ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dumlupınar’ın cenazesi otopsi için Antalya Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Görgü tanıkları denizde yüzen kadınlardan birinin boğulduğu sırada diğerinin onu kurtarmaya çalıştığını, bu sırada onun da suda çırpınmaya başladığını söyledi. Kimin kimi kurtarmaya çalıştığının yoğun bakımda tedavisi süren Perihan Koloğlu’nun ifadesinden sonra netleşeceği belirtildi.
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum