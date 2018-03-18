Finike'de kaza: 2 üniversiteli öldü, diğeri ağır yaralandı - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;

İlk geçtiğimiz haberimizde, ölenlerden Tugay Çelik'in fotoğrafı yanlış servis edilmiştir. Düzelterek yeniden veriyoruz.

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Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra restorasyonu süren bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, üniversite öğrencileri Yusuf Kayık (21) ve Tugay Çelik (21) öldü, İrfan Erturan (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kaymakamlık binasının karşısında meydana geldi. İrfan Erturan yönetimindeki 64 NN 830 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp park halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil, ardından da restorasyonu devam eden tarihi bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, araça bulunan Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Yusuf Kayık ile Tugay Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi, İrfan Erturan ise ağır yaralandı.

Erturan olay yerine sevk edilen ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Erturan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yusuf Kayık ve Tugay Çelik'in cesetleri ise Finike Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.