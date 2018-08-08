HABER

Firar eden cinayet hükümlüsü, trende yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de cinayet suçundan çarptırıldığı 16 yıl 3 ay hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden İsmail Aydoğan Çağıltı (26), Adana'da, bindiği trende yakalandı.

Firar eden cinayet hükümlüsü, trende yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- OSMANİYE'de cinayet suçundan çarptırıldığı 16 yıl 3 ay hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden İsmail Aydoğan Çağıltı (26), Adana'da, bindiği trende yakalandı.
Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan çarptırıldığı 16 yıl 3 ay hapis cezasının infazı için bulunan İsmail Aydoğan Çağıltı, firar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Adana'ya gelme ihtimaline karşın otogar ve istasyonlarda önlem aldı. Ekipler, İsmail Aydoğan Çağıltı'yı İncirlik İstasyonu'nda, trende yakaladı. Hükümlü işlemlerin ardından Osmaniye Kapalı Cezaevine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildiHaftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.