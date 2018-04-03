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Firari ’Binbir Surat’ Bodrum’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Cezaevinden firar eden “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan (53) Bodrum’da yakalandı.Kendisini savcı, iş adamı, bankacı gibi birçok sıfatla tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Firari ’Binbir Surat’ Bodrum’da yakalandı

Cezaevinden firar eden “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan (53) Bodrum’da yakalandı.
Kendisini savcı, iş adamı, bankacı gibi birçok sıfatla tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Hakkında 21 suç dosyası bulunan ve İzmir’deki bir açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen zanlı, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan Fidan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari ’Binbir Surat’ Bodrum’da yakalandı

Firari ’Binbir Surat’ Bodrum’da yakalandı

Firari ’Binbir Surat’ Bodrum’da yakalandı

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