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Firari cinayet şüphelisi, yolcu minibüsünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 11:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 6 ay önce hastanedeki bir yakınını ziyaret etmek için markette alışveriş yaparken uğradığı saldırı sonucu ölen 4 çocuk babası Hasan Aykın'ın (38)firari cinayet şüphelisi Mustafa Geçgel, Harran'da minibüste yakalandı. Geçgel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Haziran'da Adıyaman'dan Şanlıurfa'ya bayram ziyaretine gelen Hasan Aykın, hastanede tedavi gören bir yakınını ziyarete gitmek için markette su ve kolonya aldıktan sonra plakası belirsiz otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldürüldü. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın 23 Aralık 2010'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle başlayan kan davasından kaynaklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, öldürülen Hasan Aykin'in babası Aziz Aykin'in, 2010 yılında portakal toplamak için mevsimlik işçi olarak gittikleri Antalya'nın Finike ilçesinde, tartıştığı kızı Devran'ın eşi olan Mehmet Geçgel ve onun kardeşi Mahmut'a tabancayla ateş açtığını belirledi. Yaralanan iki kardeşten Mehmet Geçgel yaşamını yitirirken, Aziz Aykin tutuklandı.

Bu olay üzerine akraba olan Aykin ile Geçgel aileleri arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için ailenin ileri gelenleri toplandı. Aile meclisinin kararıyla Aykin ailesi tarafından Geçgel ailesine 200 bin lira 'kan parası' verildi, Devran ise öldürülen eşi Mehmet'in kardeşi Mahmut ile evlendirildi. Ancak bu anlaşmaya uymayan Mustafa Geçgel, Hasan Aykın'ı öldürerek kayıplara karıştı.

Polisin çalışması sonucu firari cinayet şüphelisi Mustafa Geçgel, Harran'da yolcu minibüsünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Geçgel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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