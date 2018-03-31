Firari cinayet zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2009 yılında yaşanan bir cinayetin firari zanlısı, 9 yıl sonra Eskişehir’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2009 yılında M.T. isimli şahsı ’ateşli silahla kasten öldürmek’ suçundan aranan ve Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ’kasten adam öldürme’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan A.B.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde uzun süredir firari şahsın Eskişehir’de bulunduğu ve çeşitli inşaatlarda taşeron işçi olarak çalıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan A.B., işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
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