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Firari dolandırıcılar polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polisin yaptığı kontrol sırasında durdurulan otomobil içerisinde çok sayıda sahte altın ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki kuyumcular civarında gezen bir araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı kontrol için durdurdu.

Firari dolandırıcılar polisten kaçamadı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polisin yaptığı kontrol sırasında durdurulan otomobil içerisinde çok sayıda sahte altın ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki kuyumcular civarında gezen bir araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte altın ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Araçta bulunan N.Ç. ve B.T. isimli şahısların yapılan sorgusunda Sinop, Kütahya,Tokat, Bursa başta olmak üzere 7 farklı ilde 11 farklı olayda sahte altın ve para vermek suretiyle dolandırıcılık olayına karıştıkları ve firari durumunda oldukları tespit edildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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