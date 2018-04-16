Firari dolandırıcıyı sahte savcı şakası yakalattı

Adana’da dolandırıcılık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, arkadaşlarına şaka yapmak için polisi arayıp kendini savcı olarak tanıtıp aranan iki kişinin adresini bildirince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 14 Nisan günü polisi arayan bir kişi kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp adliyede çalışan bir savcının da ismini vererek E.Y. ve F.M. isimli şahısların aranması olduğunu, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir adreste bulunduğunu belirterek, bu şahısların yakalanması talimatını verdi. Polis savcının talimatı üzerine harekete geçerek adrese gitti. İsmi verilen şahısları gözaltına alıp emniyete getiren polis, kendini savcı olarak tanıtan şahsı tekrar arayıp ne yapılması konusunda talimatlarının ne olduğunu sormak istedi ancak savcıya bir daha ulaşılamadı. Polis bu arada yaptığı GBT sorgusunda şahısların aranmadığını tespit etti. Polis bu durumdan şüphelenerek adliyeyi arayıp ismi verilen savcı ile görüştü ancak savcı böyle bir talimatı olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis kendilerini arayan şahsın sahte savcı olduğunu öğrenince yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletle kaza yaptı, sahte isimle hastaneye yattı

Bu arada, sahte savcının kimliğinin Nedim M. (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışma sonunda Nedim M’nin motosiklet ile kaza yaptığını belirledi. Polis kaza sonrası Adana’daki bütün devlet ve özel hastanelerini kontrol etti. Ancak Nedim M. isimli bir şahsın hastanelerde yatmadığını belirledi. Polis bunun üzerine motosiklet kazasından gelen şahısları hastanelerde tek tek inceleme altına aldı. Bu çalışma sonunda Nedim M’nin Adana Devlet Hastanesi’ne Emre D. ismiyle hastanede tedavi gördüğünü tespit etti. Sahte savcı tedavisinin ardından gözaltına alındı.

"Arkadaşlarıma şaka yapmak istedim"

Sahte savcının sorgusunda arkadaşı olan iki akrabasına şaka yapmak istediğini bu nedenle kendisini savcı olarak tanıttığını söylediği öğrenildi. Zanlının iki ayrı dolandırıcılık olayından da 5 yıl 6 ay aranması olduğu saptandı. Sahte savcı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.