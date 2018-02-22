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Firari FETÖ şüphelisi kadın Bolu’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan S.A.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan S.A. isimli kadın, Bolu’da kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki S.A. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Bolu’da olduğu tespit edilen S.A.’nın saklandığı eve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.A., Zonguldak TEM Şube ekiplerine teslim edildi.

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