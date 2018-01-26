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Firari FETÖ’cüler, gaybubet evlerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 4 kişi, sahte kimlikle saklandıkları gaybubet evlerinde yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaygubet evleri olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.D., Y.B., H.D.ve A.Ş. gözaltına alındı.

Kardeşi adına düzenlenen kimlikle yakalanan şüphelilerden S.D.'nin 2015 yılında örgütün Karaman imamı olduğu, ve Bylock kaydı bulunduğu saptandı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden ihraç edilen Y.B.'nin örgütün Kütahya'da yapılanmasında yer aldığı, Bylock kaydı ve Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu belirlendi. KHK ile ihraç edilen H. D.ve A.Ş.'nin de polis mahrem imamlarından olduğu, yine Bylock kaydı ve Bank Asya hesap artırımı bulunduğu tespit edildi.

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