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Firari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

 KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir’i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), olaydan önce gece saatlerinde  sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz ettiği ileri sürüldü.

Firari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiası

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir’i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), olaydan önce gece saatlerinde sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz ettiği ileri sürüldü. Rahmi A.'nın 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
Olay, geçen Salı günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 2'si kız 4 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saire Yükselir, geçen pazartesi günü evli 3 çocuk babası Rahim A.'nın iş yerine giderek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini ve kendisine verdiği borç parayı da ödemesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.
Rahim A., olay günü otomobil ile iş yerine geldiği sırada, Saire Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı.
SON SÖZÜ 'RAHİM VURDU' OLDU
Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Yükselir, polise kendisi Rahim A.'nın vurduğunu belirterek, ‘'Borç- alacak yüzünden beni vurdu'’ dedi. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yükselir'in cenazesi dün merkez Karatay ilçesindeki Yediler Mezarlığı'nda defnedildi.
SEVGİLİSİNİN KIZINA TACİZ İDDİASI
Sevgilisini öldürdükten sonra kaçan Rahim A.'nın olaydan önce gece saatlerinde sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz ettiği ileri sürüldü. Ölen Yükselir'in kızının, cinayetten saatler önce tek başına polise giderek ''Annemin birlikte yaşadığı Rahim A., bana tacizde bulundu'' diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Polisin haber vermesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen Yükselir'in şikayetin ardından kızıyla birlikte ayrıldığı, ardından Rahim A. ile buluştuktan sonra araçta çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü belirtildi.
2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ
Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülend ve henüz yakalanmayan Rahim A.'nın, 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olduğu öğrenildi.

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Firari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiasıFirari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiasıFirari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiasıFirari galericiye, öldürdüğü sevgilisinin kızına taciz iddiası

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