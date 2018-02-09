Firari hükümlü at üstünde yakalandı! Hipodromda hareketli dakikalar!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan hükümlü Avni Turan'ın Adana Hipodromunda seyislik yaptığı bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine bir süre hipodroma at yarışı izleme ya da at merakı olan birileri gibi giderek firari hükümlünün hipodromda çalışıp çalışmadığını kesinleştirmek için araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda hükümlünün hipodromda seyis olarak çalıştığı belirlendi. Polis bunun üzerine hükümlünün yakalanması için operasyon başlattı. Polis hipodromda önlem aldığı sırada seyisin at üzerinde olduğunu gördü. Bir süre seyisin attan inmesini bekleyen polis, şahsı iner inmez yakaladı. Şaşkına dönen şahıs işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
Şahıs daha sonrada adliyeye oradan da cezaevine gönderildi. (İHA)
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