Firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmasıyla, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürme' suçundan verilen 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen polis, A.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı.

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