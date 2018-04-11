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Firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmasıyla, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürme' suçundan verilen 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen polis, A.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı.

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