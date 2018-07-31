Firari mahkum, Burhaniye'de yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden H.Y., Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 25 yıllık hapis cezasını çekerken firar eden H.Y.'nin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına konuyla ilgili bilgi verildi. Savcının verdiği arama kararının ardından, gerekli güvenlik önlemini alan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi H.Y.'yi, Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı evde operasyonla yakaladı. Aramada, H.Y.'nin üzerinde gazete kağıdına sarılı 20 gram Hint keneviri, evin salon kısmındaki komodinin çekmecesinde 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 11 adet MKE yapımı 9 mm dolu mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan, firari H.Y. hakkında, Burhaniye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hakaret' suçundan, Çanakkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan ve Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca da 'kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLI
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum