Firari sahte savcı polisi arayınca tutuklandı

Adana’da dolandırıcılık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, arkadaşlarına şaka yapmak için polisi arayıp kendini savcı olarak tanıtıp aranan iki kişinin adresini bildirince bu duruma inanmayan polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Nisan günü polisi arayan bir kişi kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp adliyede çalışan bir savcının da ismini vererek E.Y. ve F.M. isimli şahısların aranması olduğunu, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir adreste bulunduğunu belirterek, bu şahısların yakalanması talimatını verdi. Polis savcının talimat vermesi üzerine şüphelenerek talimatı sorguladı. Polis hemen adliyeye arayarak ismi verilen savcının bir talimatı olup olmadığını sordu. Bu sorgulama sonrası polisi arayan kişinin sahte savcı olduğu belirlendi. Polis bu tespit üzerine hem kendisini arayan telefonu teknik takibe alarak hem de ismi verilen şahıslara ulaşıp emniyete davet ederek sahte savcıyı bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Emniyete gelen E.Y. ve F.M. telefon numarasının Nedim M. (24) isimli akrabalarına ait olduğunu söyledi. Polis bunun üzerine zanlıyı yakalamak için hem şahısların verdiği bilgi hem de teknik takip sonucu operasyonlar yapmaya başladı. Yapılan çalışma sonunda Nedim M’nin motosiklet ile kaza yaptığını belirledi. Polis kaza sonrası Adana’daki bütün devlet ve özel hastanelerini kontrol etti. Ancak Nedim M. isimli bir şahsın hastanelerde yatmadığını belirledi. Polis bunun üzerine motosiklet kazasından gelen şahısları hastanelerde tek tek inceleme altına aldı. Bu çalışma sonunda Nedim M’nin Adana Devlet Hastanesi’ne Emre D. ismiyle hastanede tedavi gördüğünü tespit etti. Sahte savcı tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sahte savcının sorgusunda arkadaşı olan iki akrabasına şaka yapmak istediğini bu nedenle kendisini savcı olarak tanıttığını söylediği öğrenildi. Zanlının iki ayrı dolandırıcılık olayından da 5 yıl 6 ay aranması olduğu saptandı. Sahte savcı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.