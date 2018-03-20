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Firari sürücü Bilecik’te yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne sebep olan ve ardından kaçan şahıs Bilecik’te yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolu Çukurhisar mevkisinde bir erkek cesedi olduğuna dair ihbar aldı.

Eskişehir’de otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne sebep olan ve ardından kaçan şahıs Bilecik’te yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolu Çukurhisar mevkisinde bir erkek cesedi olduğuna dair ihbar aldı. Ardından bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi bulunan kişinin Hüseyin Orhan’a (64) ait olduğu ve trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerde bulunan kırık ayna parçasından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını takibe aldı.
Öte yandan olay yerinden kaçan aracın 11 DD 049 plakalı otomobil olduğunu belirleyen ekipler, kaçan sürücü Nedim Tanış’ı Bilecik’te yakaladı.

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