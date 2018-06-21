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Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan  Beşir Akman (14) ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın cenazeleri (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Beşir Akman (14) ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın cenazeleri (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili, Kamu Denetçisi Yahya Akman, yeğenlerinin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Birecik'e bağlı kırsal Keskince Mahallesi'nde, serinlemek için dün Fırat Nehri'ne giren ve iyi yüzemeyen Ayşe Mevhibe Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Özkan'ın nehirde görünmediğini fark eden kuzeni Beşir Akman, suya atlayarak, kuzenini aramak istedi. Bir süre sonra çevredekiler tarafından nehirde hareketsiz görülen kuzenler, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Beşir Akman ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın boğulduğunu belirledi. İki kuzenin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane morgunda otopsileri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri, bugün ailelerine teslim edildi. Beşir Akman ve Ayşe Mevhibe Özkan için Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Milletvekili Halil Özcan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi katıldı. AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili, Kamu Denetçisi Cumhurbaşkanlığı Ombudsmanı Yahya Akman da yeğenlerinin taziyelerini kabul etti. Cami bahçesindeki tabutlara sarılan kuzenlerin aileleri, uzun süre gözyaşı döktü. Beşir Akman ve Ayşe Mevhibe Özkan'ın cenazeleri, öğle vakti İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı namazın ardından Birecik Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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