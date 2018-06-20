Fırat Nehri'ne giren 2 kuzen boğuldu

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren Ayşe Mehibe Özkan (20) ile Beşir Akman (14) isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi'nde geçen Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan iki kuzen nehre girdi. Yüzmeyi iyi bilmedikleri öğrenilen Özkan ile Akman'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar suya atlayarak her iki genci sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kuzenler ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan Beşir Akman ile Ayşe Mehibe Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan iki kuzenin, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Yahya Akman'ın akrabaları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum