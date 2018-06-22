'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı (2)

TSK, 3'ÜNCÜ DEVRİYE GÖREVİNİ TAMAMLADI

ABD ile koordineli halde Menbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araçlar, Sacu Çayı civarındaki 3'üncü devriye görevini tamamladı.

TSK birlikleri, Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'ten çekilmesi amacıyla ABD ile mutabakat sağlanmasının ardından, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ve Menbiç arasında yer alan Sacu Çayı yakınlarında 18 Haziran'da ilk, 20 Haziran'da ise ikinci devriye görevini yürütmüştü.

