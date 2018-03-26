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Fırın çalışanı, yangını söndürmek isterken çatıdan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

Erzincan’da bir ekmek fırının çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen fırın çalışanı çatıdan düşerek yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi 48’inci Sokak’ta bulunan bir ekmek fırınının çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fırın çalışanı, yangını söndürmek isterken çatıdan düştü

Erzincan’da bir ekmek fırının çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen fırın çalışanı çatıdan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi 48’inci Sokak’ta bulunan bir ekmek fırınının çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen bir fırın çalışanı dengesini kaybederek, çatıdan düştü. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Alevlerin yükseldiği fırında Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ekmek fırınında ise maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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