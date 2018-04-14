Fırın ve bilgisayar hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi son işlerinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi’nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden mikrodalga fırın ve bilgisayar çalan 2 kişi, yapılan istihbarı çalışma sonucu ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, çalınan malzemeleri ele geçirdi.
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum