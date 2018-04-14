Fırın ve bilgisayar hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi son işlerinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi’nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden mikrodalga fırın ve bilgisayar çalan 2 kişi, yapılan istihbarı çalışma sonucu ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, çalınan malzemeleri ele geçirdi.