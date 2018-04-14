HABER

Fırın ve bilgisayar hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 00:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi son işlerinde yakalandı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi’nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden mikrodalga fırın ve bilgisayar çalan 2 kişi, yapılan istihbarı çalışma sonucu ikametlerinde yakalandı.

Fırın ve bilgisayar hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi son işlerinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi’nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden mikrodalga fırın ve bilgisayar çalan 2 kişi, yapılan istihbarı çalışma sonucu ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.