Fırından sadaka kutusunu çalarken görüntülenen şüpheli yakalandı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta fırından sadaka kutusunu çalan S.D. (17) yakalandı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde meydana geldi. Fırın çalışanları kentte yapımı süren Kuran kurslarına yardım toplamak amacıyla tezgâha konulan 2 sadaka kutusundan birinin yerinde olmadığını fark etti. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahipleri, sadaka kutusunun fırına 2 kez gelip keşif yapan bir kişi tarafından çalındığını saptadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, eşgalini belirlediği S.D.'yi yakaladı. S.D. sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Fırın sahibi Aydın Hamzaoğlu, “Sadaka kutusunun çalınması bizleri üzmüştür. Ülkemizde suç işleme oranı en az olan kentimizde böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Huzurlu bir kentimiz var ama bazen de ister istemez bu tür durumlar yaşanabiliyor” dedi.
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