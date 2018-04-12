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Fırlayan tekerlek korku saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörün arka tekerleği çıkarak yola fırladı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörün arka tekerleği çıkarak yola fırladı. Traktör sürücüsünün yüreğini ağzına getirdiği kaza ucuz atlatıldı.
Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri Total Kavşağı civarında meydana geldi. Murat Şahin yönetimindeki 59 LJ 834 plakalı çift çeker traktörün seyir halindeyken yerinden boşanan arka tekerleği yola fırladı. Kazada yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili konuşan sürücü Murat Şahin, “Kavşağa girerken bir anda arka teker çıkmış, ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki ucuz atlattık” dedi.

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