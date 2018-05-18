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Firmaları "finansal yardım" vaadiyle dolandıranlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, maddi çıkmazda olan firmalara finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirlediği 22 kişiyi tespit etti.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeitli adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda şebeke lideri olduğu iddia edilen M.Y.’nin de aralarında olduğu E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., Y.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda çek, senet, şirket kaşeleri ve faturalar ile 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Polis ekipleri’nin firari 10 şüpheliyi yakamak için çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Tefecilik’ suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

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