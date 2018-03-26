Fırtına baca devirdi: 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde şiddetli fırtınaya dayanamayan baca, yan binada çalışan işçilerin üzerine devrildi. Olayda 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı 922 Sokak’ta meydana geldi. Binanın yanına sonradan yapılan baca fırtınanın etkisiyle yan binanın çatı katına devrildi. Olay sırasında çanta imalathanesinde çalışan Vecdi B. (37) ve Mehmet Suud K. (38) devrilen bacanın parçalarının üzerlerine düşmesiyle hafif yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans da sevk edildi.
Yaralılardan Vecdi B.’nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Mehmet Suud K. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Suud K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
“Ucuz atlattık”
Olayda kafasına darbe aldığını anlatan Vecdi B., “Çalıştığımız sırada birden tavan üzerimize çöktü. Ne olduğunu anlamadık. Sonra bacanın devrildiğini anladık. Olayı çok ucuz atlattık. Ciddi bir şeyimiz yok ancak maddi anlamda çok zararımız oldu” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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