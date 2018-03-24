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Fırtına çatıları uçurdu, hafta sonu olması faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ve pansiyonun çatısı uçtu, bazı dükkanların camı kırılıp, tabelası söküldü.

Elazığ’ın Palu ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ve pansiyonun çatısı uçtu, bazı dükkanların camı kırılıp, tabelası söküldü. Hafta sonu nedeniyle öğrencilerin okulda olmaması olası bir faciayı önledi.
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına Elazığ’da etkili oldu. Kent genelinde hissedilen kuvvetli rüzgar Palu ilçesinde ise hasara neden oldu. İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan yatılı bölge orta okulu ve öğrencilerin kaldığı pansiyonun çatısı bahçeye uçtu. Hafta sonu nedeniyle okulda öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Öğrencilerin pansiyondan tahliye edilerek evlerine gönderildiği öğrenildi.
Kalekent Mahallesi’nde ise bir futbol sahasının çevresindeki koruma demirleri fırtınaya dayanamayarak eğildi, kale ise devrildi.
İlçede bazı iş yerlerinin camını kıran ve tabelaları söken kuvvetli rüzgarın etkisini gün boyu sürdüreceği bildirildi.

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