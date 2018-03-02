Fırtına obüsler, terör hedeflerini tek tek imha ediyor

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Fırtına obüsler, Şeyh Hadid bölgesini aralıksız bombalıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağı’nın eteklerinde bulunan Şeyh Hadid bölgesi bombalanmaya devam ediyor.
Fırtına obüsler belirlenen terör hedeflerinin üstüne bomba yağdırdı. Mağara, sığınak ve tüneller tek tek imha edilirken, temizlenen köylere zeytin ağaçları arasından sızmaya çalışan teröristler tespit edilerek ateş altına alındı. Zeytinlikten sızmaya çalışan teröristler de vurulurken, yapılan bombardıman Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden gözlendi.
Öte yandan, bölgede askeri araç hareketliliği devam ediyor. Mühimmat taşıyan araçlar, sınır birliklerine sevk ediliyor.
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