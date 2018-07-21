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FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AĞAÇLARI DEVİRDİ, TABEALARI YIKTI

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Kadirli'de şiddetli yağış

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan yağış sırasında saklanacak yer bulamayan çok sayıda kişi sırılsıklam oldu. Şiddetini arttıran yağış bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısını uçurdu. Bir otomobilin de üzerine ağaç devrildi. Araçta kimsenin olmaması can kaybını önledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken ağaçlar ve tabelalar yollara devrildi. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış, yerini sağanağa bıraktı.

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