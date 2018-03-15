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Fıstık çuvallarından 6 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Konya’da takibe alınarak durdurulan otobüste yapılan aramada fıstık çuvallarına gizlenmiş 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktara gümrük kaçağı sigaranın Doğu Anadolu Bölgesinden sevkıyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konya’da takibe alınarak durdurulan otobüste yapılan aramada fıstık çuvallarına gizlenmiş 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yüklü miktara gümrük kaçağı sigaranın Doğu Anadolu Bölgesinden sevkıyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları Diyarbakır’dan Konya’ya gelen Nebi G. yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünü Konya Ereğli Karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında arama yapan ekipler, fıstık çuvalları içine gizlenmiş 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Konya Otogarına getirilen otobüsteki çuvallar indirilerek polis ekipleri tarafından tek tek sigaralar çıkartıldı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü N.G, yedek şoför K.Z. ve muavin M.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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