DHA: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi almak üzere gittiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden ayrıldı.