DHA: TSK: İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir.
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