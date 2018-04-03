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YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

DHA: TSK: İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir.

DHA: TSK: İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir.

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