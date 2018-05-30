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YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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