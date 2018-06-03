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YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

TSK: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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