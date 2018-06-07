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YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

TSK: Ağrı/Doğubayazıt kırsalında birliklerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Ağrı/Doğubayazıt kırsalında birliklerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

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