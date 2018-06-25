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YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi

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