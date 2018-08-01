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Foça'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir).

Foça'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir). (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenip, polis tarafından son işlerinde suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 şüpheli tutuklandı.
Geçen 26 Temmuz'da, Atatürk Mahallesi'ndeki çeşitli adreslerden 6 motosiklet ve 1 bisiklet çalındı. Gelen şikayetler üzerine harekete Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan polis, aynı gün şüphelilerden 2'sini motosiklet çalmak isterken, diğer 3'ünü de çalıntı 6 motosiklet ve 1 bisikleti yükledikleri kamyonette suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler M.S. (16), C.Ç (17), C.A. (19), E.K.(19) ve V.K.'nin (20) komşu Menemen ilçesinden gelerek hırsızlıkları yaptıkları belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAF

Foça'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

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