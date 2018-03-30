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Foça'da Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

Foça'da Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00'de, şüphe üzerine 2 midibüs sürücüsünü Yenifoça Mahallesi'nde durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 91 kaçak ile M.C., N.G. ve Ö.G. isimli 3 organizatör yakalandı. El konulan midibüsler, yediemine bırakılırken, gruba insani yardım yapıldı. Suriyelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne götürüleceği belirtildi. Organizatörler ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Foça'da Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandıFoça'da Suriyeli 91 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

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