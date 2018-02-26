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Foça'da zodyak bot devrildi: 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 21:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, dalış yapmak ve balık avlamak için zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, alabora olan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde, dalış yapmak ve balık avlamak için zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, alabora olan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Eski Foça ve Yeni Foça arasındaki bölgede önceki gün meydana geldi. Dalış yapmak ve balık avlamak üzere zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan 1'i alabora olan botun devrilmesi sonucu kaybolurken, diğer 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Kazanın ardından yüzerek kıyıya ulaşan 2 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) kaybolan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder'i bulmak için bugün sabah saatlerinde bölgede helikopter destekli arama çalışması başlattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, Gülder'in cesedini Yeni Foça Yelken Kayalıkları Mevkii'nde kıyıya vurmuş halde buldu. Gülder'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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