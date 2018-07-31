Folkliftten düşen işçi öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tavuk yemi üretimi yapılan fabrikada çalışan işçi Abdullah Altun (54), kullandığı forkliftten düşerek yaşamını yitirdi.
Kaza Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan tavuk yemi üreten fabrikada meydana geldi. Yaklaşık 20 metrede forkliftle çalışan Abdullah Altun, forkliftin devrilmesi sonucu yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü. Diğer çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Altun, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Altun hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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