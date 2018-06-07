Fortnite oyunu dünyayı nasıl ele geçirdi?

Dünyada milyonlarca çocuk ve genci ekrana kilitleyen Fortnite, Türkiye'de de giderek daha popüler hale geliyor.

Fortnite, popülerliği artan oyun türü "Battle Royale" ailesinden. Oyunda derdiniz, hayatta kalan tek kişi olmak.

Bedava indirilebilen Fortnite kısa sürede 45 milyon oyuncuyu çekmeyi başardı. 100 milyon dolarlık ödülü de cabası.

Yıldız Savaşları ya da Minecraft gibi, kültürünü ve piyasasını yaratan bir güce dönüşmüş durumda.

Fornite aleminde 99 diğer oyuncuyla beraber bir adaya düşüyorsunuz.

Silah ve mermi arıyor, odun, metal ve tuğla malzeme toplayarak sığınak yapmaya çalışıyorsunuz. Hedef, hayatta kalan son kişi olmak.

Anne babaları nasıl ikna etti?

Guardian'ın haberine göre, Fortnite anne babalar için de diğer oyunlar gibi endişe kaynağı değil.

Birçoğu çocuklarının ekran önünde geçirdiği saatlerine kota koyma yarışına girmiyor bile. Oyunun ekip ruhu, iletişim ve uzlaşma gibi yetenekleri geliştirdiği düşüncesi içlerini rahatlatıyor.

Açlık Oyunları'ndaki gibi, hayatta kalan olma savaşı veriyorsunuz. Oyuncuları her dakika daralan bir alana sıkıştıran elektrik fırtınası da cabası.