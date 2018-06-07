Foseptik çukuruna düşen inek 3 saatte kurtarıldı

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Akçakale ilçesine bağlı Bilece kırsal mahallesinde meydana geldi. Hasan Uçar ait inek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Uzun süre çalışmalarına rağmen ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, foseptik çukuruna düşen ineği yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından yıkanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.
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