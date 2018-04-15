Fotoğraf çekerken 3 metreden düştü, yardımına doktor arkadaşı koştu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Engin Komşu (43), arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek için gittiği ormanlıkta, 3 metre yükseklikten düşerek, yaralandı. Komşu'ya ilk müdahaleyi fotoğraf çekimine gelen doktor arkadaşı yaptı.
Elvanpazarcık beldesine bağlı Harmankaya Şelaleri mevkisine, arkadaşlarıyla fotoğraf çekmeye gelen Engin Komşu, dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten düştü. Kolu kırılan Komşu'ya ilk müdahaleyi birlikte fotoğraf çekimine geldiği doktor arkadaşı yaptı. Engin Komşu için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Komşu'ya düştüğü yerde ulaşmakta güçlük çekince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yardım istedi. Gelen AFAD ekibinin de katılımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Komşu'ya ulaşıldı.
Kendisine müdahalede bulunan sağlık ekiplerine teşekkür eden Engin Komşu, "Fotoğraf çekerken, dengemi kaybederek, düştüm. Sağ olsun, arkadan gelen gruptaki doktor arkadaş ilk müdahaleyi yaptı" dedi.
Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Komşu, tedaviye alındı.
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